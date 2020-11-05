Biga Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Biga Belediyesi Meclisi Kasım 2020 ayı Olağan Meclis Toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, 7 gündem maddesi Başkan Erdoğan ve Meclis üyelerince görüşüldü. Toplantıda, yatırım ve cari borç ödemelerinde 9 milyon TL kredi kullanılmak üzere alınacak kesin teminat mektubu için CHP, İYİ Parti ve Meclis Üyesi Zeki Mutlu'nun hayır oyu kullanması dikkat çekti.

Toplantının başında İzmir'de meydana gelen depremle ilgili konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Biga Belediyemizin Kasım Meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Malumunuz üzere 30 Ekim günü İzmir'de yaşadığımız depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. 91 saat sonra Ayda isimli bebeğimiz enkaz altından kurtarıldı. İnşallah AFAD ekiplerimizin çalışmalarıyla daha güzel haberleri duyarız. Rabbim bu tür acıları inşallah bir daha milletimize ve ülkemize yaşatmasın" dedi.

Meclis toplantısının ilk gündem maddesi 2021 mali yılına ait gelir gider bütçesinin tanzimine dair belediye encümeninin kararları görüşüldü. Başkan Erdoğan, "2021 mali yılına ait gelir gider bütçemizin tanzimine dair encümen kararlarının okunmasına geçilmeden önce bu konuyla ilgili bir teklifimiz olacak. Belediyemizin 2021 mali yılına ait gelir gider ve mali yılını izleyen iki yıl içindeki 2022 ve 2023 yılları gelir gider tanzimini bütçeleriyle, gelir ücret tarifesi ve bütçe kararnamesinin gerekli şekilde tanzim edilmesinin temini için plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesiyle komisyon tarafından rapor ve evraklar üzerinde yapılacak incelemeler neticesinde verilecek raporların meclisimizin ikinci birleşiminde görüşülmesini teklif ediyorum" dedi. Başkan Erdoğan teklifin kabulünü meclis üyelerine sundu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Diğer maddelerin görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilip karara bağlanmasının ardından gündemin son maddesi görüşüldü. 7. gündem maddesinde yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere resmi ve özel bankalardan 9 milyon TL kredi alınmasında, bankalara verilmek üzere İller Bankası A.Ş.'den kesin teminat mektubu alınması için, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a yetki verilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yazısı görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan CHP Grup Sözcüsü Ergün Tulnay, "Bankalarda olan mevcut borçların yapılandırılması ve daha düşük faizle kredi çekilmesine ilişkin verdiğimiz yetki ve teminat mektubu için kredi kullanıldı mı, kullanılmadı mı?" diye sordu.

Soruyu cevaplayan Başkan Erdoğan, "Temmuz Meclis toplantısında 9 milyon TL kredi kullanılması için için oy birliğiyle yetki vermiştiniz. Biz de sizin vermiş olduğunuz yetkiyi kullanmak için girişimlerde bulunduk. Ne kadar üzücü bir durum ki 150 yıllık geçmiş tarihi olan Biga Belediyesi'ne İller Bankası teminat mektubu olmadan hiçbir banka kredi vermedi. Biz de Temmuz Meclisinden bu yana ucuz krediyi hangi bankadan alabiliriz bunun mücadelesini verdik. Maalesef ki borç yükümüzden dolayı İller Bankası teminat mektubu almadan hiçbir bankadan kredi alamadık. Bu yetkiyi de o yüzden istiyoruz. O vermiş olduğunuz 9 milyon TL'lik kredi yetkisini kullanmadık. Daha önceki Meclis toplantılarımızda 6 milyon TL kullandığımız bir kredi var. Bizim 1.5 yılda kullandığımız kredi Anadolu Bank'tan 3, Deniz Bank'tan 3 olmak üzere 6 milyon TL kredidir. Bu 6 milyon TL ile de daha önceki dönemde yüksek faiz oranıyla kullanılan krediyi kapattık. Bir kısmını da esnafa ödeme yaptık. Yani vereceğiniz yetki daha önce vermiş olduğunuz yetkiyi kullanabilmemiz içindir. İller Bankası'ndan teminat mektubunu aldığımız zaman bu krediyi kullanacağız" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşmaların ardından gündem maddesini Meclis üyelerinin oyuna sundu. CHP, İYİ Parti ve Meclis Üyesi Zeki Mutlu'nun hayır oyu kullanmasına karşın, yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılacak olan kredi için İller Bankası'ndan alınacak kesin teminat mektubu yetkisi oy çokluğuyla kabul edildi. - ÇANAKKALE