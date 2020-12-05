Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

05.12.2020 17:55
Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, mama ve barınma odaklarına mama bıraktı ve su kaplarını doldurdu.

Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, pandemiyle mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sokak hayvanlarını yalnız bırakmazken, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise, mama ve barınma odaklarına mama bıraktı ve su kaplarını doldurdu. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını ziyaret eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ilçemizin muhtelif noktalarında bulunan beslenme odaklarımızı ziyaret ettik. Mama bırakıp sularını doldurduğumuz can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren ilçemizdeki beslenme ve barınma odak noktalarını artırarak tüm ekiplerimizle can dostlarımızın yanında olduk. Bugün de Allah'ın bize emaneti olan can dostlarımızı ziyaret ederek onlara mama verdik. Hiçbir vatandaşımızın gözü arkada kalmasın, can dostlarımız bize emanet" dedi.


Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Sokak Hayvanları, Bülent Erdoğan, Mama, Biga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


Son Dakika

Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı Kayınpeder, çocuğunu görmeye gelen damadına cadde ortasında kurşun yağdırdı Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar polisleri görünce tehlikeye aldırmadan bir duvarın üstünde saklandı Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Takip ediliyorum" açıklamasına yanıt: Tamamen gündemi değiştirme çabası ve iftiradır Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu
Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı         
17:42
Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür, sebebini anlattı Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür, sebebini anlattı         
16:52
Eşini tüfekle vuran kocanın Eşini tüfekle vuran kocanın "Haberim yokmuş gibi çek kanka" sözleri pes dedirtti         
16:07
Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem         
15:52
Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar         
15:27
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor         
13:53
Aşk mesafe dinlemedi! Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi Aşk mesafe dinlemedi! Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi         
12:40
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Hacizli lüks aracı parçalayıp boş araziye bıraktılar Hacizli lüks aracı parçalayıp boş araziye bıraktılar         
11:22
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor         
10:08
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 18:11:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei