Biga Belediyesi mezbaha çalışanları belgelerine kavuşuyor - Son Dakika

Biga Belediyesi ile Biga Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen program kapsamında mezbaha çalışanları kalfalık ve ustalık belgelerini alıyor.



Çalışanlarının belge sahibi olmasına büyük önem veren Biga Belediyesi, Mezbaha Tesisleri'nde görev yapan personeli için Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak kalfalık ve ustalık belgelerini almalarını sağladı. Bölgenin en fazla büyükbaş hayvan kesiminin Biga Belediyesi Mezbaha Tesisleri'nde yapıldığını söyleyen Mezbaha Sorumlu Yöneticisi Veteriner Hekim Hasan Sepici, "Kent Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren Biga Mezbaha Tesisleri uzun yıllardır Biga'nın ve yakın çevrenin çiftçisine hizmet verdiği gibi halkın taze ve menşeini bilerek et tüketimine de katkı sağlıyor. Bakım ve onarım işlerinin tamamlanmasıyla yenilenen yüzüyle hizmet kalitesini her geçen gün iyileştirmeye çalışan Biga Mezbaha Tesisleri bölgenin en fazla büyükbaş hayvan kesimi yapılan mezbaha olmayı sürdürüyor. Şu anda veteriner hekim, şoförler, teknik personeller, hamal ve kesim personelinden oluşan 23 kişilik ekibimizle çalışmalarımızı özveriyle devam ettiriyoruz" diye konuştu.



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın mezbaha personelinin belgelerine sahip olmasına büyük önem verdiğini belirten Sepici, "Yıllardır mezbahaya hizmet eden kesim personelimizin özlük dosyalarını incelediğimizde bilgi ve tecrübelerini gösteren hiçbir belgeye rastlayamadık. Çalışanlarımızın hayat boyu mesleki çalışmalarına devam ettiği sürece kullanabilecekleri ve faydalanabilecekleri belge veya sertifikalara sahip olmalarını önemseyen Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'ın talimatıyla Biga Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında görüşmeler gerçekleştirdik ve olumlu gelişmeler sağladık. Daha sonra gerekli evrakları hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan kalfalık ve ustalık sınavlarına başvuruları yaptık" dedi. - ÇANAKKALE