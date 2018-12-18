Biga Belediyesi'nden Öğrencilere Elma Dağıtımı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Yerli Malı Haftası olarak bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle ilk ve ortaokullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Yerli Malı Haftası olarak bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle ilk ve ortaokullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.



Biga Belediyesi'nce 4,5 yıldan bu yana her yıl bu haftada okullara poşetlenmiş yerli ürünler dağıtılarak yerli üretim bilinci oluşturulmaya çalışılıyor.



Bu yıl da Biga Belediyesince Biga'daki ilk ve ortaokullarda 7 bin 915 öğrenciye elma dağıtımı gerçekleştirildi.



Biga Hamdibey Ortaokulu ile Dumlupınar Ortaokulu'nu ziyaret ederek elma dağıtımında bulunan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Evine meyve girmeyen yoktur. Şu veya bu şekilde hepiniz meyve yiyorsunuz. Biz yerli üretim elmaları okullarda bir bilinç oluşturmak için dağıtıyoruz. Yerli üretim artarsa ülkemiz daha kolay kalkınır. Yerli üretim artarsa nasıl üretildiği belli olmayan, hijyeni konusunda emin olmadığımız ürünler kullanmak zorunda kalmayız. Yerli üretimin desteklenmesi gerekiyor" dedi.



Başkan Işık, Hamdibey Ortaokulu'nda yerli malı haftası kutlamasına denk gelince, bir süre sınıf öğretmeninin yerli malı haftasıyla ilgili dersine de katıldı. Öğrencileri kısa süreli bilgilendiren Başkan Işık, daha sonra okuldan ayrıldı. - ÇANAKKALE

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