Biga Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Biga Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika

Biga Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

6 saat önce

Biga Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmayarak çeşitli noktalara mama bıraktı.

Biga Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor, System.String[]

Biga Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmayarak çeşitli noktalara mama bıraktı.


Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri sebebiyle birçok iş yerinin kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif noktalarına mama bıraktı. Sokak hayvanlarının beslenme kaynağının büyük bölümünü oluşturan lokanta, kafe ve restoranların korona virüs salgınına karşı kapatılmasının ardından harekete geçen Biga Belediyesi ekipleri, mama dağıtımlarını yaparak köpekleri kendi elleriyle besledi.


Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde can dostlarımızı unutmayarak onlara mama bıraktık. Allah'ın bize emaneti olan canlarımızı yalnız bırakmadık ve ilçemizin birçok noktasına mama dağıttık. Mama bırakma çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek. Ayrıca mama dağıtımı esnasında tedavi ve bakıma muhtaç hayvanlarımız ekiplerimizce alınarak merkezimize götürülüyor. Sokak hayvanlarını yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Ekiplerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:29 Kaynak: İHA

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