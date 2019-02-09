Biga Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Konser
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Musiki Derneği kurucu başkanı ve şefi Şerife Gümülcine yönetiminde Biga Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Musiki Derneği kurucu başkanı ve şefi Şerife Gümülcine yönetiminde Biga Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Belediye Başkanı İsmail Işık'ın eşi Ruhan Işık, Belediye Meclis üyeleri ve halk müziği severler katıldı. Türküler bizi söyler konulu konser iki bölümden oluştu. Beraber ve solo türkülerin ile TRT repertuarından geçmiş türkülerin yer aldığı konser sonunda solistlere ve koro şefi Şerife Gümülcine'ye Ruhan Işık çiçek takdim etti. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:29 Kaynak: İHA
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