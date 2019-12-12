Biga Belediyesinden öğrencilere elma ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Biga Belediyesinden öğrencilere elma ikramı - Son Dakika

Biga Belediyesinden öğrencilere elma ikramı

6 saat önce

Biga Belediyesi "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Biga merkezindeki ilkokul ve ortaokullara 10 ton elma dağıttı.

Biga Belediyesinden öğrencilere elma ikramı, System.String[]

Biga Belediyesi "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Biga merkezindeki ilkokul ve ortaokullara 10 ton elma dağıttı.


Biga Belediyesi, tüm yurtta olduğu gibi Biga'da da çeşitli etkinliklerle kutlanan 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde ilçe merkezindeki 8 bin 267 ilkokul ve ortaokul öğrencisine elma dağıttı.


Yerli Malı Haftası olarak bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen etkinliğe Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da katıldı.


İlk olarak Tevfik Emin Başarır İlkokulu'nda elma ikramında bulunan Başkan Erdoğan'a, Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdür Yardımcısı Sebahattin Yankol ve öğretmenler eşlik ederken, öğrenciler çiçek verdi. Öğrencilerin Yerli Malı Haftası'nı kutlayan Başkan Erdoğan, "Yerli Malı Haftası nedeniyle sizlere hediye getirdik. Yerli ürünlerimizi iyi tanıyor ve çok önemsiyoruz değil mi? Ben bu anlamlı haftamızı kutluyorum" dedi. Ardından Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Erdoğan, okul müdürü Ali Çetin ve öğretmenler ile birlikte elma dağıttı. Öğrenciler, elma ikramı için Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a teşekkür etti.


Yerli Malı Haftasının önemine değinen Başkan Erdoğan, "Biga Belediyesi olarak Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla ilçe merkezimizdeki tüm ilkokul ve ortakullarımızda toplamda 10 ton elma dağıtımı gerçekleştirdik. Yerli üretim elmaları okullarda bir bilinç yani farkındalık oluşturmak için dağıttık. Yerli üretime çok önem vermeliyiz. 'Yerli malı yurdun malı' flsfsini gelecek kuşklr aktarmamız ve kendi öz değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. 1946 yılından bu yana kutlanan yerli malı haftası kapsamında öğrencilerimizde önemli farkındalıklar oluşturmalıyız" açıklamasında bulundu. - ÇANAKKALE

Yerli Malı, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:14 Kaynak: İHA
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