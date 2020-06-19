Biga'da 239 kök hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından ormanlık alana düzenlenen operasyonda, 239 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İlçeye bağlı Kozçeşme köyünde, İvecik deresi mevkisinde bulunan ormanlık alanda, kenevir benzeri bitkiler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 239 kök kenevir bitkisi ve 15 kova ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle birlikte kenevirler olay yerinde imha edilirken, şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.