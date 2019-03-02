Biga'da 24 Kaçak Göçmen ile 4 Organizatör Yakalandı
29 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bir minibüste 24 kaçak göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
ÇANAKKALE'nin Biga
ilçesinde bir minibüste 24 kaçak göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı. Çanakkale
İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı geçişlere karşı mücadele kapsamında, dün saat 01.30 sıralarında kapalı kasa bir minibüsü durdurdu. Araç
içinde yapılan kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak üzere Ayvacık
'a gitme hazırlığında olan Orta Afrika
uyruklu 10, Afganistan
uyruklu 7, Kongo
uyruklu 5, Tongo uyruklu 2 kaçak olmak üzere 24 kaçak göçmen yakalandı. Kapalı kasa araca öncülük eden iki araç içinde ise insan kaçakçılığı şüpheliler F.E., C.E. M.E. ve A.P. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ele geçirilen 24 can yeleğine el konuldu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatı doğrultusunda şüpheliler, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Bigaçanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:42 Kaynak: DHA
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