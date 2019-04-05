Biga'da "4006 Tübitak Bilim Fuarı" Açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Fen Lisesi öğrencilerinin projelerini sergilediği "TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Fen Lisesi öğrencilerinin projelerini sergilediği "TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.



Açılışa, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Okul Müdürü Faruk Girgin, açılışta, 16 danışman öğretmen rehberliğinde 56 öğrencinin 20 bilimsel projeye imza attığını söyledi.



Girgin, öğrencilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "TÜBİTAK Bilim Fuarları bir yarışma etkinliği değildir. Bu fuarların amacı, öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmaktır." diye konuştu.



Fuar, 2 gün açık kalacak.

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