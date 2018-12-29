Biga'da 80'ler Müzikal Komedi Oyunu Sahnelendi
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Atatürk Anadolu Lisesi Müzik ve Tiyatro kulübünün birlikte organize ettiği Müzik Öğretmeni Oylum Karak yönetimindeki '80'ler polisiye komedi oyunu' Biga Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, Biga Atatürk Anadolu Lisesi
Müzik ve Tiyatro kulübünün birlikte organize ettiği Müzik Öğretmeni Oylum
Karak yönetimindeki '80'ler polisiye komedi oyunu' Biga Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi. Okul Müdürü
Ahmet Dere, 110 kişilik öğrenci grubunun 11 değişik müzik aleti kullanarak 4 aylık bir çalışma neticesinde seslendirdiği müzikal oyunun amacının gençlerin sahne tecrübesi edinerek özgüven kazanmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Dere,"80'li yılları hem kıyafetleri ile hem müziği ile o dönemi sahneye taşıdık. Tek perdelik müzikal komedi yoğun ilgi gördü " diye konuştu. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:23 Kaynak: İHA
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