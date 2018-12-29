Son Dakika Haberleri: Biga'da 80'ler Müzikal Komedi Oyunu Sahnelendi

Biga'da 80'ler Müzikal Komedi Oyunu Sahnelendi

1 saat önce

Biga Atatürk Anadolu Lisesi Müzik ve Tiyatro Kulübünün düzenlediği, müzik öğretmeni Oylum Karak yönetimindeki "80'ler Polisiye Komedi Oyunu" Biga Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.

Biga'da 80'ler Müzikal Komedi Oyunu Sahnelendi, System.String[]
Biga Atatürk Anadolu Lisesi Müzik ve Tiyatro Kulübünün düzenlediği, müzik öğretmeni Oylum Karak yönetimindeki "80'ler Polisiye Komedi Oyunu" Biga Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.

Okul müdürü Ahmet Dere, 110 kişilik öğrenci grubunun 11 değişik müzik aleti kullanarak 4 aylık bir çalışma neticesinde seslendirdiği müzikal oyunun amacının gençlerin sahne tecrübesi edinerek özgüven kazanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Dere, "80'li yılları hem kıyafetleri ile hem müziği ile o dönemi sahneye taşıdık. Tek perdelik müzikal komedi yoğun ilgi gördü." diye konuştu.


Müzikal sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:34 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Biga, Güncel
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