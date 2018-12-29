Biga'da 80'ler Müzikal Komedi Oyunu Sahnelendi
1 saat önce
Biga Atatürk Anadolu Lisesi Müzik ve Tiyatro Kulübünün düzenlediği, müzik öğretmeni Oylum Karak yönetimindeki "80'ler Polisiye Komedi Oyunu" Biga Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.
Biga Atatürk Anadolu Lisesi
Müzik ve Tiyatro Kulübünün düzenlediği, müzik öğretmeni Oylum
Karak yönetimindeki "80'ler Polisiye Komedi Oyunu" Biga Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.
Okul müdürü Ahmet Dere, 110 kişilik öğrenci grubunun 11 değişik müzik aleti kullanarak 4 aylık bir çalışma neticesinde seslendirdiği müzikal oyunun amacının gençlerin sahne tecrübesi edinerek özgüven kazanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Dere, "80'li yılları hem kıyafetleri ile hem müziği ile o dönemi sahneye taşıdık. Tek perdelik müzikal komedi yoğun ilgi gördü." diye konuştu.
Müzikal sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:34 Kaynak: AA
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