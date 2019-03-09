Son Dakika Haberleri: Biga'da Açılan Kurslarda Üretilen Çalışmalar Sergilendi

Biga'da Açılan Kurslarda Üretilen Çalışmalar Sergilendi

27 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi tarafından açılan kurslarda üretilen çalışmalar sergilendi.

Biga'da Açılan Kurslarda Üretilen Çalışmalar Sergilendi, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi tarafından açılan kurslarda üretilen çalışmalar sergilendi.

Atatürk Kültür Merkezinde açılan kurslarda üretilen el emeğinden oluşan çalışmalar sergilendi. Sergi açılışına Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, kurs öğretmenleri ile kursiyerler katıldı. Başkan Işık açılışta yaptığı konuşmasında, "Kursiyerlerimizin yapmış oldukları çalışmalar iki gün süresince sergilenecek. Atatürk Kültür Merkezi kursiyerlerimiz sayesinde yaşayan canlı bir merkez halinde faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezimiz kursiyerlerimize yetmemeye başladı. İnşallah ikinci dönemimizde bilgi evlerimizde de çalışmalarımız genişleyerek Atatürk Kültür Merkezimizi destekler vaziyette çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Açılışın ardından kursiyerlerin yapmış oldukları çalışmalar gezildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:55 Kaynak: İHA

İsmail Işık, AKM, Çanakkale, Biga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin Bakan Pakdemirli: Pancarda Kotayı Artırıyoruz

Bakan Soylu'dan Çok Konuşulacak İfadeler: İmamoğlu ve Yavaş "PKK Lanet Bir Terör Örgütüdür" Desin DSP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Güven Hokna'nın Seçim Sloganı, Sosyal Medyada Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 14:22:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biga'da Açılan Kurslarda Üretilen Çalışmalar Sergilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]