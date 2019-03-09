Biga'da Açılan Kurslarda Üretilen Çalışmalar Sergilendi
27 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi tarafından açılan kurslarda üretilen çalışmalar sergilendi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi tarafından açılan kurslarda üretilen çalışmalar sergilendi.
Atatürk Kültür Merkezinde açılan kurslarda üretilen el emeğinden oluşan çalışmalar sergilendi. Sergi açılışına Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, kurs öğretmenleri ile kursiyerler katıldı. Başkan Işık açılışta yaptığı konuşmasında, "Kursiyerlerimizin yapmış oldukları çalışmalar iki gün süresince sergilenecek. Atatürk Kültür Merkezi kursiyerlerimiz sayesinde yaşayan canlı bir merkez halinde faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezimiz kursiyerlerimize yetmemeye başladı. İnşallah ikinci dönemimizde bilgi evlerimizde de çalışmalarımız genişleyerek Atatürk Kültür Merkezimizi destekler vaziyette çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Açılışın ardından kursiyerlerin yapmış oldukları çalışmalar gezildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:55 Kaynak: İHA
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