Biga'da Ahilik Haftası kutlandı

Biga ilçesinde, 32. Ahilik Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İlçe Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Mutur, törende yaptığı konuşmada, ilçede 3 bin 200 küçük esnaf ve sanatkar ile bin 600 tüccarın bulunduğunu söyledi.

Ahilik Haftası'nın amacının, Ahilik kültürünü vatandaşlara, esnaf ve sanatkarın sorunlarını da yetkililere anlatmak olduğunu belirten Mutur, şunları kaydetti:

"Ahilik temelinde kardeşlik, barış, huzur ve ahlak vardır. Ahiliğin kendi içinde kuralları vardır. Ahi alnı açık olmalı, eli açık, cömert, yardımsever olmalı, sofrası, kapısı açık olmalı, dilini, yalandan gıybetten, iftiradan bağlamalı, gözünü ayıp aramaktan, elini haramdan bağlamalı, belini bağlamalı, kimsenin namusuna göz dikmemelidir."

Yılın kalfası, çırağı ve mezun öğrencileri ile geleceğin Ahilerine ve yılın Ahilerine plaketleri takdim edildi.

Halk oyunu gösterilerinin ardından Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Ticari İşlemler Atölyesi açıldı.