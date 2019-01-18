Biga'da Ayşe Doğan Proje Ekibi Avrupa Yolcusu

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibinin Erasmus + KA 229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Norveç koordinatörlüğünde yürütülen "Activating LeadershipInitiati v esthrough Values Education" (Değerler Eğitimi Yoluyla Liderlik...

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibinin Erasmus + KA 229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Norveç koordinatörlüğünde yürütülen "Activating LeadershipInitiati v esthrough Values Education" (Değerler Eğitimi Yoluyla Liderlik Becerilerini Geliştirme) projesi onaylandı.



Proje ekibi 20-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Romanya'nın Targiju kentinde gerçekleştirilecek olan hareketliliğe katılmaya hazırlanıyor. Okul Müdürü Meryem Canakay, "İngilizce öğretmenimiz Firdevs Dokuyucu ve 11. Sınıf öğrencilerimiz Müge Karameşe, Sude Öztürk, Buse Köse bizimle birlikte projede yer alacaklar. Katılımcılar proje kapsamında Norveç'te ilk çalışmalarını tamamladı. Romanya'nın ardından İtalya'da yürütülecek çalışmalar Ekim 2019'da Okulumuzda yapılacak. Proje etkinliklerinde öncelikle amaç Okulumuzu, Biga'mızı tanıtmak. Asıl önemlisi Türkiye'nin dünyaya örnek bir medeniyetler ülkesi olduğunu Avrupa'ya göstermektir. Ekibimize başarılı çalışmalar diliyoruz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

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