Biga'da belediye hayvanlar için sokaklara mama bıraktı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, koronavirüs önlemlerinin ardından beslenme imkanları azalan sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama bırakıldı.

Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmaların azalması ve iş yerlerinin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin birçok noktasına mama bıraktı. Sokak hayvanlarının beslenme kaynağının büyük bölümünü oluşturan lokanta, kafe ve restoranların koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılmasının ardından harekete geçen Biga Belediyesi ekipleri, mama dağıtımlarını yaparak köpekleri kendi elleriyle besledi.

'SOKAK HAYVANLARINI YAŞATMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR'

Koronavirüs ile mücadele edilen bu günlerde sokak hayvanlarını unutmayarak, onlara mama bırakıldığını belirten Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan şunları söyledi:

"Allah'ın bize emaneti olan canlarımızı yalnız bırakmadık ve ilçemizin birçok noktasına mama dağıtımı yaptık. Mama bırakma çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek. Ayrıca mama dağıtımı esnasında tedavi ve bakıma muhtaç hayvanlarımız ekiplerimizce alınarak merkezimize götürülüyor. Sokak hayvanlarını yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Ekiplerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum."