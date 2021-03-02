Biga'da bilişim teknoloji öğretmenine eTwinning ödülü - Son Dakika

Biga'da bilişim teknoloji öğretmenine eTwinning ödülü

02.03.2021 08:45
Biga'da bilişim teknoloji öğretmenine eTwinning ödülü, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Çiçeklidere Özel İdare Ortaokulunda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Serap Özdemir Oruç, 2019-2020 eğitim öğretim yılında genç bireyler arasında okuma sevgisini pekiştirme amacıyla hayata geçirilen ve öğrencileriyle katıldığı eTwinning projesi kapsamında...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Çiçeklidere Özel İdare Ortaokulunda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Serap Özdemir Oruç, 2019-2020 eğitim öğretim yılında genç bireyler arasında okuma sevgisini pekiştirme amacıyla hayata geçirilen ve öğrencileriyle katıldığı eTwinning projesi kapsamında "Peyo Yavoro Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitap okumanın çocukların kelime hazinelerini genişlettiğini, bağımsızlık ve özgüven oluşturmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Bir çocuk okurken, karakterlerin nerede olduğunu hayal etmeye başlayabildiğini vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Okumak, onları karakterin gerçekte neye benzediğini ve kim olduğunu resmetmeye zorlayarak hayal güçlerini geliştirir. Okumak onların kelime dağarcığını, iletişimini ve gramer becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Dolayısıyla bu konuları da göz önünde bulundurarak 'Dünya Şampiyonu' adlı projemizi oluşturduk. Öğrenciler yaz tatillerinde Roald Dahl'ın 'Dünya Şampiyonu' kitabını okudular ve eylül ayından itibaren filmi izleyerek, hikayeyi tartışıp resim çizerek ve kitabın bir bölümünü dramatize ettiler. Kitapla ilgili çevrim içi etkinliklerimiz oldu. Öğrenciler ayrıca projenin bir bloğunu oluşturarak ve orada tüm konuları tartıştılar. Projede yer alan 6. sınıf öğrencilerimiz kitabı okudular ve kitapta yer alan sahneleri kendi hayal dünyalarına göre şekillendirip resme döktüler."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise Avrupa özel ödülünü alan Serap Özdemir Oruç'a teşekkür belgesini vererek başarılar diledi.

Bilen, 43 ülkeden 870 aday proje arasında 9 kategoride 13 projenin Avrupa sınıflarına yenilik getirmek için gösterdikleri çabalar nedeniyle ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

Serap Özdemir, Hisarcık, Oruç, Biga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biga'da bilişim teknoloji öğretmenine eTwinning ödülü - Son Dakika


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