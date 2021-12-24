Biga'da bir apartmanın teras katında yangın çıktı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangın hasara sebep oldu.
Sakarya Mahallesi Bahçe Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın teras katında oturan Fikret Altındiş'e ait evde tadilat sırasında yangın çıktı. Teras katındaki alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen iki itfaiye ekibi, uzun süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. UEDAŞ ekipleri apartmanın elektriğini keserken, polis bölgede tedbir aldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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