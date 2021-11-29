Biga'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Müşait Erkan'a ait Gazikemal Mahallesi Sezai Suda Caddesi'nde bulunan binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dairede kiracı olan Tuncay Yakar, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.