Biga'da bir kişi evinde ölü bulundu
2 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:14 Kaynak: AA
'nin Biga
ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Sakarya Mahallesi
'ndeki evinde yalnız yaşayan Ramazan Çalışkan'dan (59) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Kapıyı kırarak giren ekipler, Çalışkan'ın cansız bedenini yerde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Çalışkan'ın yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Çalışkan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı.
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