Biga'da Bir Kişiyi Silahla Yaralayan Şahıs Yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayıp kaçtıktan sonra yakalanan zanlı yakalandı.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayıp kaçtıktan sonra yakalanan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde G.A. isimli şahsı silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan A.P. Biga Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra Adliyeye çıkartıldı. A.P. tutuklanarak Çanakkale Cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:54 Kaynak: İHA
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