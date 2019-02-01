Son Dakika Haberleri: Biga'da Bir Kişiyi Silahla Yaralayan Şahıs Yakalandı

Biga'da Bir Kişiyi Silahla Yaralayan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayıp kaçtıktan sonra yakalanan zanlı yakalandı.

Biga'da Bir Kişiyi Silahla Yaralayan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayıp kaçtıktan sonra yakalanan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde G.A. isimli şahsı silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan A.P. Biga Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra Adliyeye çıkartıldı. A.P. tutuklanarak Çanakkale Cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:54 Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa
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