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Biga'da bir markette silahlı soygun

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Biga'da bir markette silahlı soygun, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Balık Pazarı Yeni Yol Caddesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi ise gözaltına alındı.


Polis, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:48 Kaynak: DHA
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