Biga'da çeltik hasadı başladı

Biga ilçesinde çeltik hasadı başladı.

İlk hasat dolayısıyla Çınarköprü köyünde Taner Kömürcü'ye ait 400 dönümlük tarlada etkinlik yapıldı.

Biçerdövere binerek bir süre hasat yapan Biga Kaymakamı Mustafa Can, çeltik ekimiyle uğraşan tüm çiftçilere hayırlı, bol ve bereketli ürünler temennisinde bulundu.

59 köyde 873 çeltik üreticisinin bulunduğunu belirten Can, "Bu sene havaların yağışlı ve iyi gitmesiyle barajlarımızın doluluk oranıyla doğru orantılı bir şekilde yaklaşık 80 bin dönüm arazide çeltik ekimi yapıldı. Arazilerimizden de yaklaşık 70 bin ton ürün bekliyoruz. Çiftçilerimizin fiyat açısından da memnun olacakları bir sezon olmasını diliyorum." dedi.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün ve Genel Sekreteri Arif Ödül, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ile çiftçiler katıldı.