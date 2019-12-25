Biga'da "çeltik" konulu panel düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Biga'da 'çeltik' konulu panel düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

Biga'da "çeltik" konulu panel düzenlendi

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Ziraat Odasında "çeltik" konulu panel düzenlendi.

Biga'da

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Ziraat Odasında "çeltik" konulu panel düzenlendi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odasındaki panele, İlçe Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca, Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün ve çeltik üreticileri katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Karadağ, çeltik işinin çok meşakkatli, sermaye ve hassasiyet isteyen, her şeyin zamanında yapılması gereken bir tarımsal faaliyet olduğunu söyledi.

Çeltikten üretilen pirincin, dünyada en fazla kullanılan gıda maddelerinden olduğunu belirten Karadağ, "Buğdayın arkasından ikinci sırada gelen besin maddesidir. Dünyadaki insanların yüzde 50'si bu pirinci tüketmektedir. Dolayısıyla çok önemli bir besin kaynağıdır. Bunun içinde ülke olarak dünya olarak her geçen gün çeltik üretimine büyük bir önem verildiğini görmekteyiz." dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ'ın oturum başkanlığını yaptığı panelde, ABD'nin Kaliforniya Üniversitesinden Prof. Dr. Kassim el-Khatip çeltik tarımı ve yabancı otlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Gökhan Çamoğlu ise çeltikte damla sulama tekniklerini aktardı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Halil Sürek de Türkiye'de çeltik çeşidi geliştirme konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Çanakkale, Karadağ, Çeltik, Biga, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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