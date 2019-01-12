Son Dakika Haberleri: Biga'da Çerkez Kimliği Paneli

Biga'da Çerkez Kimliği Paneli

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çerkez kimliği konulu panel düzenlendi.

Biga'da Çerkez Kimliği Paneli, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çerkez kimliği konulu panel düzenlendi.

Biga Kafkas Kültür Derneği'nde düzenlenen panele Kafkas Sanayici ve İşadamları Derneği (KAFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın İlhan, iş adamı Necati Eren, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Parlak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin katıldı.

KAFSİAD Başkanı Aydın İlhan yaptığı konuşmada Çerkes dilini konuşmayı unuttuklarını, yeni neslin dilini bilmediği için artık "Ben Çerkes değilim" demeye başladığını söyledi.

İlhan, "Derneğimize üye iş arayan Kafkas kökenli hemşerimiz kalmasın istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. 2012 yılında sürgünün 158. yılında iş adamları derneğini ilk olarak Bursa'da kurduk. Amacımız, kültür dernekleri ile beraber entegre bir şekilde çalışmak. Bizim insan kaynağına ihtiyacımız varsa çalışanlarımızın da işe ihtiyacı varsa birlikte çalışmamız gerekiyor. İnsanlarımız derneklerden usandı. Birbirimizin haklarını yemeden birbirimize kazandırarak toplumu ayakta tutmak istiyoruz. Hem oyunlarımız, hem yemeklerimiz ile hakikaten para kazanabiliriz. Dernekler olarak kaynak arıyoruz aslında kaynak belli." ifadelerini kullandı.

Panelde ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Harun Baytekin "Kimliğimizi Nasıl Koruruz" adlı sunum gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Aydın İlhan, Çanakkale, Biga, Güncel
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