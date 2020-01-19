Biga'da ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Biga'da ceset bulundu - Son Dakika

Biga'da ceset bulundu

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Denizaltı Akant Sitesindeki sahil kenarında bir ceset bulundu.

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Denizaltı Akant Sitesindeki sahil kenarında bir ceset bulundu.


Bölgede bulunan avcıların sahil kenarında bulunan ceseti fark etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Bölgeye gelen ekiplerin olay yerinde incelemesi sonrası ceset kaldırılarak otopsi için Bursa'ya gönderildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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