Son Dakika Haberleri: Biga'da 'Çocuk İhmal ve İstismarı' Konulu Eğitim Verildi

Biga'da 'Çocuk İhmal ve İstismarı' Konulu Eğitim Verildi

2 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesi Biga Devlet Hastanesinde çocuk ihmal ve istismarı konulu eğitim verildi.

Biga'da 'Çocuk İhmal ve İstismarı' Konulu Eğitim Verildi, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesi Biga Devlet Hastanesinde çocuk ihmal ve istismarı konulu eğitim verildi.

Sağlık personelinin çocuklara yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığını artırmak amacıyla Biga Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personeline yönelik "çocuk ihmal ve istismarı" konulu eğitim verildi. Biga Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleşen seminere sağlık personeli katıldı. Çocuk Gelişimci Tuğba Kadiroğlu ve Sosyal Çalışmacı Tuğba Çetin tarafından gerçekleştirilen eğitimde, çocuk izlem merkezlerinin tanıtımı ve işleyişi, çocuk istismarı ile ilgili yasal mevzuat ve bildirim zorunluluğu, ihmal ve istismara uğrayan çocuk hastalarımıza yaklaşım, çocuk istismarı, ihmal ve çocuklara mahremiyet eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği gibi bilgiler paylaşıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:54 Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Tekirdağ'da Dereye Uçan Otomobilde 4'ü Çocuk 8 Kişi Hayatını Kaybeti

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Netleşti Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:59:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biga'da 'Çocuk İhmal ve İstismarı' Konulu Eğitim Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]