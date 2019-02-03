Son Dakika Haberleri: Biga'da Deve Güreşleri Nefes Kesti

Biga'da Deve Güreşleri Nefes Kesti

51 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen geleneksel deve güreşleri, çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Biga'da Deve Güreşleri Nefes Kesti, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen geleneksel deve güreşleri, çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Çınarlık Parkı'nda yapılan güreşlere Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinden 150 deve katıldı. Sahaya çıkan develer, birbirlerine üstünlük sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Görevliler, zaman zaman kilitlenen develeri ayırmak için uzun uğraşlar verdi. Belediye Başkanı İsmail Işık, Türkiye'nin önemli başpehlivan şampiyon develerini Biga'da buluşturduklarını söyledi. Güreşlerin bu yıl beşincisini düzenlediklerini ifade eden Başkan Işık, "Deve güreşi sadece iki devenin güreşmesinden ibaret bir olay değildir. Deve güreşi Türklerin Orta Asya'dan Anadolu topraklarına getirdikleri bir kültür. Bizim bu etkinliği yapmakta ki en büyük amacımız bu kültürü yaşatmak gelecek kuşaklara devretmektir. Onlarında bunu tanımasını, bilmesini devam ettirmesini sağlamaktır. Bizler sadece birey olarak var değiliz. Biz hepimiz bu kültürümüzle Türk milletini, Türk ulusunu oluşturmaktayız . Bunlar yaşasın diye 5 yıldan beri devam ediyoruz ve Biga, Türkiye deve güreşleri takviminde yerini aldı. bundan sonra Şubat ayın ilk haftası Biga güreşleri ile anılacaktır. İnşallah bunu önümüzde ki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz" dedi. Daha sonra halkı selamlayan Başkan Işık, karanfil dağıttı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:28 Kaynak: İHA

Çınarlık, Türkiye, Çanakkale, Biga, Güncel
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