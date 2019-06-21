Son Dakika Haberleri: Biga'da elektrik saati içinden uyuşturucu çıktı
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Biga'da elektrik saati içinden uyuşturucu çıktı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesindeki kahvenin elektrik saati içinden uyuşturucu madde 15 ecstasy hap ele geçirildi.

Biga'da elektrik saati içinden uyuşturucu çıktı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesindeki kahvenin elektrik saati içinden uyuşturucu madde 15 ecstasy hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesi Otlukdere köyü kahvesinde elektrik saati içinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Köy kahvesindeki elektrik saatinde yapılan incelemede, saydam poşet içerisinde 15 ecstasy hap ele geçirildi. Biga Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:18 Kaynak: DHA
Çanakkale, Biga, Güncel
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