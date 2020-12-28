Biga'da emniyet mensuplarından kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde emniyet mensupları, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.
İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve Yunus Timlerine bağlı polisler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde lösemi tedavisi gören Şuayip Şen için başlatılan kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.
Kan bağışı kampanyası, Belediye Meydanı'nda konuşlanan Türk Kızılay kan bağışı aracında yürütüldü.
Kaynak: AA
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