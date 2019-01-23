Son Dakika Haberleri: Biga'da Esnafına Sahip Çık Kampanyası

Biga'da Esnafına Sahip Çık Kampanyası

30 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, küçük esnafa destek amacıyla Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' sloganıyla kampanya başlatıldı.

Biga'da Esnafına Sahip Çık Kampanyası, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, küçük esnafa destek amacıyla Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' sloganıyla kampanya başlatıldı.

Küçük esnafı canlandırmak için Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası harekete geçti. 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' adı altında kampanya başlatıldı. İlçenin çeşitli yerlerine bu çerçevede, üzerinde 'İyi günde kötü günde hep beraber olduğun, Biga esnafından alışverişini yap', ' Biga kazansın', 'Üzerimde yok sonra veririm dediğin, kimi zaman anahtarını, kimi zaman çocuğunu emanet ettiğin yerel esnafına sahip çık' yazılı afişler asılıp, stickkerler yapıştırıldı. Biga'da alışveriş merkezlerinin sayısının arttığını belirten esnaf da vatandaştan kampanyaya destek vermelerini istedi. Kampanya hakkında bilgi veren Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, "Büyük alışveriş merkezlerine karşı küçük esnafların ayakta durması çok zor. Ülkemizin içinden geçtiği bu ekonomik çalkantılı dönemde küçük esnaflarımız sıkıntılı durumda. Biz de esnafımıza destek olalım istedik. Herkesi kampanyamıza sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Biga, Güncel
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