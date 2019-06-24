Biga'da ev yangını
53 dakika önce
Biga'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Biga
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:38 Kaynak: AA
'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı. Sakarya Mahallesi
Barış Caddesi'nde iki katlı bir binanın ikinci katında Ferhan Güler'e ait evde yangın çıktı.
Evin mutfak kısmında bulunan tüpün hortumundan çıktığı tahmin edilen yangına Biga Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
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