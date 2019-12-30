Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu, cadde üzerinde bazı iş yerleri düşen parçalardan isabet etmesiyle zarar gördü.

Çanakkale ve ilçelerindeki fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Biga ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatının cadde üzerine düşme anında bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çatının parçalarının uçtuğu cadde üzerinde bazı iş yerleri zarar gördü. İş yeri sahipleri durumu Biga Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, parçaları toplayıp, götürdü.