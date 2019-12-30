Biga'da fırtına nedeniyle adliye sarayının çatısı uçtu - Son Dakika

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Biga'da fırtına nedeniyle adliye sarayının çatısı uçtu
6 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde adliye binasının çatısı fırtına nedeniyle uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:58 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Biga ilçesinde adliye binasının çatısı fırtına nedeniyle uçtu.
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