Son Dakika Haberleri: Biga'da Gece Boyu Süren Depremler Uyutmadı

Biga'da Gece Boyu Süren Depremler Uyutmadı

26 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesi, dün sabaha kadar 1.0 ile 4.0 büyüklüğünde toplam 49 deprem ile sallandı.

Biga'da Gece Boyu Süren Depremler Uyutmadı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesi, dün sabaha kadar 1.0 ile 4.0 büyüklüğünde toplam 49 deprem ile sallandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, daha büyük bir deprem olma olasılığının zayıf göründüğünü söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 22.48'te merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.33'te yine merkez üssü Biga'da 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.2 kilometre derinliğindeki deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlçede sabaha kadar 1.0 ile 4.0 büyüklüğünde toplam 49 deprem meydana geldi. Depremler ilçede yıkıma neden olmazken, bölge halkı sabaha kadar endişe yaşadı.

'SABAHA KADAR GÖZÜMÜZE UYKU GİRMEDİ'

Biga'da gece boyu yaşanan depremler nedeniyle uyumadıklarını belirten Mehmet Çevik (66), Deprem anında sıkıntılı anlar yaşadık. Tedirgin olduk. Ara ara yaşanan depremleri hissettik. Sabaha kadar devam etmesi bizi çok tedirgin ettiği, korktuğumuz için gözümüze uyku girmedi. Allah yardımcımız olsun. Allah bizi Afetlerden korusun dedi.

'FAYIN UZUNLUĞI BÜYÜK BİR DEPREM ÜRETMEYİ ENGELLİYOR'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden ise Depremlerin yaşandığı bölge yaklaşık Doğu-Batı uzanımlı 10 kilometreyi geçmeyen Karabiga Fayı üzerine karşılık geliyor. Şu anda yaşanan büyüklüğün üzerinde bir deprem olma olasılığı çok zayıf gibi görünüyor. Çünkü fayın uzunluğu orada büyük bir deprem üretmeyi engelliyor diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:23 Kaynak: DHA

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