Biga'da genç çiftçilere damızlık koyun dağıtıldı - Son Dakika

Biga'da genç çiftçilere damızlık koyun dağıtıldı
17.11.2020 13:55
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Hayvancılığı Geliştirme Projesi' kapsamında, küçükbaş hayvanların verimliliğini artırmak amacıyla genç çiftçilere 15 erkek damızlık koyun dağıtıldı.
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Hayvancılığı Geliştirme Projesi' kapsamında, küçükbaş hayvanların verimliliğini artırmak amacıyla genç çiftçilere 15 erkek damızlık koyun dağıtıldı.
Biga ilçesinde 13 köyden toplam 15 üreticiye yüzde 25 yetiştirici katkı payıyla 15 baş Karacabey merinosu ırkı erkek damızlık hayvan dağıtımı yapıldı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Bakanlığımızın küçükbaş hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında Karacabey TİGEM'den getirmiş olduğumuz 15 adet küçükbaş hayvanımızı genç çiftçilerimize teslim ediyoruz. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun" dedi.Törene, AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici ile genç çiftçiler katıldı.
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