Son Dakika Haberleri: Biga'da 'Hayalimizde Ki Gelecek El Ele Verirsek Gerçekleşecek' Konulu Konferans Gerçekleşti

Biga'da 'Hayalimizde Ki Gelecek El Ele Verirsek Gerçekleşecek' Konulu Konferans Gerçekleşti

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Tevfik Emin Başarır ilkokulu tarafından 'Hayalimizde ki gelecek el ele verirsek gerçekleşecek' konulu konferans düzenlendi.

Biga'da 'Hayalimizde Ki Gelecek El Ele Verirsek Gerçekleşecek' Konulu Konferans Gerçekleşti, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Tevfik Emin Başarır ilkokulu tarafından 'Hayalimizde ki gelecek el ele verirsek gerçekleşecek' konulu konferans düzenlendi.

Atık oluşumu ve israfın engellenmesi, atıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Sıfır Atik Projesi ve Eko Okul kapsamında Tevfik Emin Başarır ilkokulu önderliğinde Atatürk Kültür Merkezinde 'Hayalimizde ki gelecek el ele verirsek gerçekleşecek' konferans gerçekleşti.

Biga Belediyesi Çevre Mühendisleri Müge Çelik ve Şeyma Hasret Tuna tarafından öğrencilere ve öğretmenlere atıkların toplanması ve geri dönüşümü ile hakkında sunum yapıldı.

Biga Belediyesi Çevre Mühendisi Şeyma Hasret Tuna, "Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için israfı önlemek, doğal kaynakları verimli kullanmak atıkları geri kazanarak katma değer sağlamak atıkları kaynağından ayrıştırmak gerekir" dedi.

Okul Müdürü Bayram Ali Dur tarafından Biga Belediye Çevre Mühendisleri Müge Çelik ve Şeyma Hasret Tuna'ya teşekkür belgelerini takdim edildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, Güncel
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