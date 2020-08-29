Biga'da hayvan damında yangın: 12 hayvan telef oldu - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde bir hayvan damında çıkan yangında 6 buzağı ile 6 inek telef oldu, 2 bin 700 balya saman kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Osman Yongalı'ya ait hayvan damında elektrik kablosundan çıktığı tahmin edilen yangında 6 buzağı ile 6 inek telef oldu, 2 bin 700 adet saman balyası yandı. Biga İtfaiyesi ve Gümüşyçay Belediyesine ait itfaiye araçları tarafından yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE