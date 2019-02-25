Biga'da Hayvanlar İçin Doğaya Yiyecek Bırakıldı
54 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, AK Parti Biga İlçe Gençlik Kolları yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, AK Parti Biga İlçe Gençlik Kolları yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
AK Parti Biga İlçe Gençlik Kolları yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
AK Parti Biga İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Tanrıkulu, "Olumsuz hava koşullarının ani oluşması ve kar yağışı sonucu doğa da yiyecek ve yem bulamayan hayvanları yaşamlarını sürdürebilmeler için yüce Allah'ın biz insanlara emanetlerine sahip çıkma konusunda bu duruma duyarsız kalamazdık. Doğaya yem ve yiyecek bıraktık" diye konuştu. Tanrıkulu, vatandaşların evlerinde, iş yerlerinde kalan ekmek ve yemek artıklarını atmamalarını ve hayvanlara vermelerinin daha iyi olacağını ifade etti. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:53 Kaynak: İHA
Silivri'de Deniz Suyu 150 Metre Geri Çekildi
Bakan Kurum, Kendisini Çaya Davet Eden Gençleri Kırmadı
Mehmet Özhaseki: Güvenlik Sağlandığında, Suriyelilerin Yüzde 99'u Gidecek
Selahattin Demirtaş'tan CHP Kararı: Oy Verin Demiyoruz