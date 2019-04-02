Son Dakika Haberleri: Biga'da Hırsızlık

Biga'da Hırsızlık

1 saat önce

Biga'da bir iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

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Biga'da bir iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Şehit Necdet Hoşgör Caddesi'nde faaliyet gösteren büfede meydana gelen iş yerinden hırsızlık konusuyla ilgili güvenlik kamera kayıtlarını incelendi.

Yapılan incelemenin ardından olayın şüphelilerinden olduğu değerlendirilen R.T ve D.T, yakalandı.

Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:38 Kaynak: AA

Polis, Biga, Güncel
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