Biga'da hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan 2 genç yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki genç kız, polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:34 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Biga
ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki genç kız, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler son dönemde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle kent merkezinde şüpheliler üzerinde çalışma başlatıldı. Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan G.B. (15) ile M.A.'yı (18) kimlik sorgularında genç kızların hırsızlık suçlarından arandığını tespit etti.
49 ayrı suçtan hırsızlık kaydı bulunan, 6 hırsızlık suçundan aranan, kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.B. ile 17 ayrı suçtan hırsızlık kaydı bulunan, 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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