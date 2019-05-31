Biga'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
1 saat önce
Biga ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Biga
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:36 Kaynak: AA
ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Sakarya Mahallesi
'nde 4 gün önce yaşanan hırsızlık olayı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin detaylı çalışmaları ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucunda şüpheli B.K.K. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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