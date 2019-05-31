Son Dakika Haberleri: Biga'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Biga'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Biga ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Biga'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]
Biga ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Sakarya Mahallesi'nde 4 gün önce yaşanan hırsızlık olayı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışmaları ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucunda şüpheli B.K.K. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:36 Kaynak: AA
Sakarya Mahallesi, Biga, Güncel
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