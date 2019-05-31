Son Dakika Haberleri: Biga'da hırsızlık yapan kişi tutuklandı
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Biga'da hırsızlık yapan kişi tutuklandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Sakarya Mahallesi'nde bir işyerinde hırsızlık meydana geldi.

Biga'da hırsızlık yapan kişi tutuklandı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Sakarya Mahallesi'nde bir işyerinde hırsızlık meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce meydana gelen hırsızlık sonrası Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışmaları ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucunda yakalanan ve gözaltına alınan B.K.K isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:48 Kaynak: İHA
Sakarya Mahallesi, Çanakkale, Biga, 3. Sayfa
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