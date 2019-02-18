Son Dakika Haberleri: Biga'da İki Motosiklet Kafa Kafaya Girdi

Biga'da İki Motosiklet Kafa Kafaya Girdi

22 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Biga'da İki Motosiklet Kafa Kafaya Girdi, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocabaş çayı köprüsü altında seyir halindeki 17 KJ 329 plakalı motosiklet sürücüsü Halil Can Kurt çayın üzerinde bulunan küçük köprüden gelmekte olan 17 ML 027 plakalı motosiklet sürücüsü Celal El Hammadi ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülüleri kaskları olmadığı için başlarından yaralandı.

Yaralılar ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:05 Kaynak: İHA

Kocabaş, Çanakkale, Biga, Güncel
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