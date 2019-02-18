Biga'da İki Motosiklet Kafa Kafaya Girdi
22 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocabaş
çayı köprüsü altında seyir halindeki 17 KJ 329 plakalı motosiklet sürücüsü Halil Can
Kurt çayın üzerinde bulunan küçük köprüden gelmekte olan 17 ML 027 plakalı motosiklet sürücüsü Celal El Hammadi ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülüleri kaskları olmadığı için başlarından yaralandı.
Yaralılar ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:05 Kaynak: İHA
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