Biga'da iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
56 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenerek yakalanan Batuhan Kemal Karaş (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:08 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Biga
ilçesinde, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenerek yakalanan Batuhan Kemal Karaş (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Biga'daki iş yerlerinde son dönemde art arda hırsızlık olayları yaşanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis
farklı tarihlerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin Batuhan Kemal Karaş olduğunu tespit etti.
Karaş, düzenlenen operasyona yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.
- Bigaçanakkale
İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı
Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı
ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı