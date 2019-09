Biga'da 'İtfaiye Haftası' kutlandı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, itfaiye personelini ziyaret edip pasta keserek haftalarını kutladı.



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İtfaiye teşkilatının 305. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binasında düzenlenen kutlama programda itfaiye personeliyle bir araya geldi. Kutlama programına Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyesi Cahit Bakan, İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli ile itfaiye personelleri katıldı.



İtfaiye personeli ile birlikte pasta kesen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını hiçe sayarak büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan başta siz değerli Biga Belediyemiz itfaiyesi olmak üzere, itfaiye teşkilatının kuruluşunun 305. yıldönümünü ve haftasını kutluyorum. Biliyorum ki sizler yangın, kaza, deprem, sel, patlama, kurtarma gibi çeşitli görevlerde fedakarca görevinizi yerine getiriyorsunuz. 24 saat vatandaşımızın can ve mal güvenliği için emek harcıyorsunuz. Mesleğiniz kutsal ve bizler sizinle her zaman gurur duyuyoruz. Kazasız belasız bir çalışma temenni ederek, görevlerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.



İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli ise konuşmasında, "Biga İtfaiyesi halkımızın can ve malını korumak için gece gündüz, 7 gün 24 saat özveriyle çalışıyor. Bildiğiniz gibi kısa zaman önce çalışma kalitemizi artırmak ve halkımıza daha verimli hizmet vermek için Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'ın ilgisiyle yangın söndürme ve kurtarma eğitimlerimizi uygulamalı olarak aldık. Her zaman afetler esnasında en kısa sürede olay yerine yetişerek, etkin müdahale için azami gayretle çalışıyoruz. Ben yakın ilgileri ve bu güzel ziyaret ile kutlama için şahsım ve mesai arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan daha sonra, İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli ve personelden çalışmalar hakkında bilgi alarak talep ve önerileri dinledi. Kutlama programı 'Türk itfaiyecisinin duası' ve günün anısına yapılan fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ÇANAKKALE