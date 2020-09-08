Biga'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Balıklıçeşme köyünde bir kişinin tütün mamulleri imalathanesi kurduğu ve yasadışı yollarla kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda 58 kilogram kıyılmış tütün, 28 bin 400 doldurulmuş makaron, 44 bin 200 boş makaron, 1 kava kompresörü, 1 tütün sarma makinası, 1 otomasyon makaron doldurma makinası, 5 bin 600 sigara kağıdı, 5 bin 800 paketlemede kullanılmak üzere şeffaf poşet, 320 bin bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.