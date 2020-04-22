Biga'da kaçak üretilen 500 litre dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde bir imalathanede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda kaçak üretilmiş 500 litre dezenfektan ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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