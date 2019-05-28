Biga'da kaçakçılık operasyonu
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:05 Kaynak: AA
'nin Biga
ilçesinde polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, yasa dışı tütün ve makaron satışı yaptığı belirlenen A.Ö'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 345 kutu ve 106 poşette içleri doldurulmuş 71 bin 120 makaron, 13 kilogram tütün, 67 kutu sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK
) bandrollü makaron ile 150 kutu bandrolsüz makaron ele geçirilerek muhafazaya alındı.
Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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