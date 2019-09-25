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Biga'da "Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Toplantısı"

17 dakika önce

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) çerçevesinde Biga Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik toplantı düzenlendi.

Biga'da

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) çerçevesinde Biga Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Özgür Özay, Çanakkale'nin faaliyetler ve çıktılar anlamında orta iller arasında bulunduğunu söyledi.

Bakanlığın artık KÜSİ'nin tabana yayılması için iş birliği protokolleri hazırlamalarını, bu protokoller kapsamında da sanayi odaklı firma ile üniversite arasında yüksek lisans tezi yapılmasını istediğini aktaran Özay, şunları kaydetti:

"Bu anlamda 2018 yılında bir iken 2019 yılında üç iş birliği protokolü imzaladık. Dördüncüsü de Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile şu an hazırlık aşamasında. Yakın zamanda inşallah imzalanacak ve bundan sonra üniversite-sanayi ortaklı Ar-Ge projeleri gündeme gelecektir. Biz bu anlamda Sayın Valimizin öncülüğünde büyük firmalarımız İÇDAŞ ve DOĞTAŞ ile Ar-Ge anlamında ya da Organize Sanayi Bölgesi ile çatı protokolleri yapmak istiyoruz. Her iki kurumun ortak proje kültürünün gelişmesi anlamında da faydalar sağlayacaktır."

Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer ile oda başkanları katıldı.

Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:44 Kaynak: AA
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